26 августа, в субботу, в Сингапуре пройдет турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский Зомби». Турнир состоится на арене «Singapore Indoor Stadium», начало — в 12.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию UFC Fight Night 225 можно будет на телеканале «Матч ТВ» с 15.00 в прямом эфире 26 августа.

Полный кард UFC Fight Night 225

Главный кард

Макс Холлоуэй — Чон Чхан Сон

Энтони Смит — Раян Спэнн

Гига Чикадзе — Алекс Касэрес

Ринья Накамура — Ферни Гарсия

Эрин Бланчфилд — Тайла Сантос

Джуниор Тафа — Паркер Портер

Прелимы

Валдо Кортес-Акоста — Лукаш Бржески

Тошиоми Казама — Гарретт Армфилд

Чиди Нжокуани — Михал Олексейчук

Сонг Кенан — Роландо Бедоя

Билли Гофф — Юсаку Киношита

На Лианг — ДжейДжей Олдрич

Сеунгву Чой — Жарно Эрренс

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