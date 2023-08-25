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Сегодня, 15:20

UFC Холлоуэй — Корейский Зомби: полный кард и трансляция турнира 26 августа

Турнир UFC Fight Night 225 пройдет 26 августа в Сингапуре
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Макс Холлоуэй.
Макс Холлоуэй.
Фото Global Look Press
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26 августа, в субботу, в Сингапуре пройдет турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский Зомби». Турнир состоится на арене «Singapore Indoor Stadium», начало — в 12.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию UFC Fight Night 225 можно будет на телеканале «Матч ТВ» с 15.00 в прямом эфире 26 августа.

Полный кард UFC Fight Night 225

Главный кард

Макс Холлоуэй — Чон Чхан Сон

Энтони Смит — Раян Спэнн

Гига Чикадзе — Алекс Касэрес

Ринья Накамура — Ферни Гарсия

Эрин Бланчфилд — Тайла Сантос

Джуниор Тафа — Паркер Портер

Прелимы

Валдо Кортес-Акоста — Лукаш Бржески

Тошиоми Казама — Гарретт Армфилд

Чиди Нжокуани — Михал Олексейчук

Сонг Кенан — Роландо Бедоя

Билли Гофф — Юсаку Киношита

На Лианг — ДжейДжей Олдрич

Сеунгву Чой — Жарно Эрренс

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Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/ufc/
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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