В субботу, 26 августа в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера ММА подерутся бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон, известный как Корейский Зомби. Турнир пройдет на «Singapore Indoor Stadium». Прелимы начнутся в 12.00 по московскому времени, поединки основного карда — в 15.00 мск. Главный бой ожидается в 17.30 мск.

Прямой эфир основного карда можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Видеотрансляция всего турнира будет доступна на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass.

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