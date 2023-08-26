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Сегодня, 08:00

UFC Холлоуэй — Корейский Зомби: время начала и прямая трансляция боев турнира в Сингапуре

Холлоуэй подерется с Корейским Зомби в рамках турнира UFC Fight Night 225
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Макс Холлоуэй.
Фото Global Look Press
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В субботу, 26 августа в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера ММА подерутся бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон, известный как Корейский Зомби. Турнир пройдет на «Singapore Indoor Stadium». Прелимы начнутся в 12.00 по московскому времени, поединки основного карда — в 15.00 мск. Главный бой ожидается в 17.30 мск.

Прямой эфир основного карда можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Видеотрансляция всего турнира будет доступна на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Макс Холлоуэй
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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