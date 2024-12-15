UFC on ESPN 63 пройдет в Тампе в ночь на 15 декабря

Турнир UFC on ESPN 63 проходит в Тампе (штат Невада, США) в ночь с 14 на 15 декабря. В 3.00 по московскому времени начнутся поединки прелимов, начало главного карда — в 6.00 мск.

Главный кард UFC on ESPN 63

Колби Ковингтон — Хоакин Бакли

Каб Свонсон — Билли Куарантилло

Манель Капе — Бруно Силва

Витор Петрино — Дастин Джейкоби

Эдриен Янез — Даниэль Маркос

Навахо Стирлинг — Туко Токкос

Предварительный кард UFC on ESPN 63

Майкл Джонсон — Оттман Азайтар

Йоэль Альварес — Драккар Клозе

Шон Вудсон — Фернандо Падилья

Майлс Джонс — Фелипе Лима

Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорн

Дэйви Грант — Рамон Таверас

Джозефин Кнатссон — Пиера Родригес

Трансляция всех поединков турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Главный кард в прямом эфире также покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (с 6.00 мск).

Результаты UFC on ESPN можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.