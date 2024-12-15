UFC Ковингтон — Бакли: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире
UFC on ESPN 63 пройдет в Тампе в ночь на 15 декабря
Турнир UFC on ESPN 63 проходит в Тампе (штат Невада, США) в ночь с 14 на 15 декабря. В 3.00 по московскому времени начнутся поединки прелимов, начало главного карда — в 6.00 мск.
Главный кард UFC on ESPN 63
- Колби Ковингтон — Хоакин Бакли
- Каб Свонсон — Билли Куарантилло
- Манель Капе — Бруно Силва
- Витор Петрино — Дастин Джейкоби
- Эдриен Янез — Даниэль Маркос
- Навахо Стирлинг — Туко Токкос
Предварительный кард UFC on ESPN 63
- Майкл Джонсон — Оттман Азайтар
- Йоэль Альварес — Драккар Клозе
- Шон Вудсон — Фернандо Падилья
- Майлс Джонс — Фелипе Лима
- Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорн
- Дэйви Грант — Рамон Таверас
- Джозефин Кнатссон — Пиера Родригес
Трансляция всех поединков турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Главный кард в прямом эфире также покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (с 6.00 мск).
Результаты UFC on ESPN можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.