UFC Лемос — Яндироба: дата проведения турнира и бои главного карда

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN пройдет 20 июля в спортивном комплексе «UFC Apex» в городе Энтерпрайз, штат Невада, США. Главным событием вечера ММА станет бой в котором проведут поединок бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в минимальном весе бразильянка Аманда Лемус и ее соотечественница Вирна Жандироба.

Главный кард

Аманда Лемос (Бразилия) — Вирна Яндироба (Бразилия)

Брэд Таварес (США) — Юн Енг Пак (Корея)

Стив Гарсия (США) — Сеунгву Чой (Корея)

Ду Ху Чой (Корея) — Билл Алджео (США)

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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