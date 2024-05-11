Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

UFC Льюис — Насименто и Борщев — Хупер: время начала и где смотреть трансляцию боев

Льюис проведет поединок против Насименто на UFC on ESPN 56 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Деррик Льюис.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56 состоится на арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США) в ночь на 12 мая. Начнется вечер ММА с прелимов в 23.00 по московскому времени, основной кард стартует в 02.00 мск.

В главном событии вечера ММА американец Деррик Льюис проведет поединок против бразильского бойца Родриго Насименто. В предварительном карде состоится бой между россиянином Вячеславом Борщевым и американцем Чейзом Хупером.

В прямом эфире трансляция UFC on ESPN 56 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард покажет «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Деррик Льюис
Родриго Насименто
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бикрев ответил Гаджиеву: «Я готов встретить Сарнавского в своем весе»

Хамитов: «RCC обязательно устроит бой с Исмаиловым»