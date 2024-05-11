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11 мая, 23:00

UFC: началась прямая трансляция боев турнира Льюис — Насименто

UFC on ESPN 56 начался на арене Enterprise Center в Сент-Луисе (США)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Деррик Льюис.
Фото Getty Images
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На арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США) начался турнир по ММА UFC on ESPN 56. Основной кард ожидается в 02.00 по московскому времени.

Главным событием вечера смешанных единоборств станет схватка между американский бойцом Дерриком Льюисом и бразильцем Родриго Насименто. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщев проведет поединок с Чейзом Хупером из США.

Трансляция UFC on ESPN 56 уже началась на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард стартует в эфире «Матч ТВ» в 02.00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Деррик Льюис
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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