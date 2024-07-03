Турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 59 пройдет 13 июля в Денвере (США). Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

31-летняя Намаюнас последний раз выходила в октагон в марте 2024 года на турнире UFC on ESPN 53, одержав победу над Амандой Рибас единогласным решением судей. На ее счету 12 побед и шесть поражений.

30-летняя Кортез последний бой провела в сентябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227, выиграв у Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей. В ее активе 11 побед и одно поражение.

Участники турнира

Основной кард

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез

Майк Малотт — Гилберт Урбина

Дрю Добер — Майк Дэвис

Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов

Габриэль Бонфим — Анж Луза

Предварительный кард

Кристиан Родригес — Джулиан Эроса

Коди Брандэйдж — Абдул Разак Альхассан

Вивьен Арауджо — Жасмин Ясудавичус

Луана Сантос — Мария Агапова

Андре Петроски — Джош Фремд

Маркел Медерос — Назим Садыхов