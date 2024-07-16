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Сегодня, 12:28

Ариэль Хельвани: «Топурия и Холлоуэй подерутся 5 октября на UFC 307»

Давид Хачатрян
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Инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что UFC не планирует проводить бой между чемпионом полулегкого веса Илией Топурией (14-0) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7) 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

«Алекса Грассо будет защищать свой титул 14 сентября в «Сфере». Она говорила об этом пару недель назад. Затем состоится поединок между Илией Топурией и Максом Холлоуэем. Вероятнее всего, это произойдет в карде турнира в штате Юта 5 октября. Официально бой пока не анонсирован», — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC
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