UFC объявила о бое Царукяна и Дариуша 2 декабря на UFC Fight Night 233

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) встретится с четвертым номером рейтинга Бенеилом Дариушем (22-5) 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой будет главным событием вечера, но пройдет в формате пяти раундов, сообщил глава UFC Дана Уайт в соцсетях.

Царукян в прошлом бою победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.