Турнир UFC on ABC 6 пройдет 22 июня 2024 года в Эр-Рияде на территории «Kingdom Arena». Впервые в истории вечер смешанных единоборств в рамках промоушена UFC состоится в Саудовской Аравии. Турнир начнется в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА в Саудовской Аравии подерутся представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев и австралийский боец Роберт Уиттакер. В соглавном поединке встретятся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков.

Смотреть видеотрансляцию всех боев турнира UFC on ABC 6 можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Следите за формальными событиями и результатами поединков UFC on ABC 6 в матч-центре «СЭ» . Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

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