UFC on ESPN 50: Сэндхаген победил Фонта и другие результаты турнира

Сегодня, 07:59
В Нэшвилле, США, завершился турнир UFC on ESPN 50, в главном бою которого Кори Сэндхаген (17-4) победил Роба Фонта (20-6) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Промежуточный вес: Кори Сэндхаген (США) победил Роба Фонта (США) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).
Минимальный вес: Татьяна Суарез (США) победила Джессику Андраде (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полутяжелый вес: Дастин Якоби (США) победил Кеннеди Нзечукву (Нигерия) — TKO, 1-й раунд.
Полулегкий вес: Диего Лопеш (Бразилия) победил Гэвина Такера (Канада) — Сабмишн, 1-й раунд.
Полутяжелый вес: Таннер Босер (Канада) победил Алекса Камура (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)..
Легкий вес: Людовит Клейн (Словакия) победил Игнасио Бахамондеса (Чили) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28)..
Предварительные бои:
Легчайший вес: Кайлер Филлипс (США) победил Раони Барселоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Полусредний вес: Карлстон Линдси Харрисс (Гайана) победил Джеремайю Уэлса (США) — Сабмишн, 3-й раунд.
Полулегкий вес: Билли Куарантилло (США) победил Дэймона Джексона (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28) .
Наилегчайший вес: Коди Дерден (США) победил Джейка Хадли (Англия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полулегкий вес: Шон Вудсон (США) победил Дениса Бузукья (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (Казахстан) победил Оде Осборна (США) — Сабмишн, 2-й раунд.