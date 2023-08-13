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UFC on ESPN 51: Висенте Люке победил Рафаэля дос Аньоса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC on ESPN 51, в главном бою которого Висенте Люке (22-9) победил Рафаэля дос Аньоса (32-15) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полусредний вес: Висенте Люке (Бразилия) победил Рафаэля дос Аньоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 48-47, 48-47).

Полулегкий вес: Каб Свонсон (США) победил Хакима Даводу (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Халил Раунтри (США) победил Криса Докоса (США) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Ясмин Лусиндо (Бразилия) победила Польяну Виану (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Эй Джей Добсон (США) победил Тафона Нчукви (Камерун) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Джош Фремд (США) победил Джейми Пикетта (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Легчайший вес: Маркус Макги (США) победил Джея Пи Байса (ЮАР) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Терренс Маккинни (США) победил Майка Бридена (США) — TKO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Исаак Дулгарян (США) победил Франсиса Маршалла (США) — TKO, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Мартин Будаи (Словакия) победил Джоша Парисяна (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Минимальный вес: Жаклин Аморим (Бразилия) победила Монсеррат Руис (Мексика) — TKO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Дамон Блэкшир (США) победил Хосе Джонсона (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Луана Сантос (Бразилия) победила Юлиану Миллер (США) — TKO, 1-й раунд.

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