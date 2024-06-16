UFC on ESPN 58: Тайра победил Переза и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 58, в главном бою которого Тацуро Тайра (16-0) победил Алекса Переза (25-9) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Тацуро Тайра (Япония) победил Алекса Переза (США) — TKO, 2-й раунд (травма ноги).

Легчайший вес: Майлс Джонс (США) победил Дугласа Силву де Андраде (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полулегкий вес: Лукас Алмейда (Бразилия) победил Тимоти Куамбу (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Брэди Хайстэнд (США) победил Гарретта Армфилда (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (Казахстан) победил Хосе Джонсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Адам Фугитт (США) победил Джоша Куинлана (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительные бои:

Наилегчайший вес: Нэйт Манесс (США) победил Джимми Флика (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Габриэлла Фернандес (Бразилия) победила Карли Джудис (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Вестин Уилсон победил (США) Джека Сараги (Индонезия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Мелкизаэл Коста (Бразилия) победил Шайилана Нурданбека (Китай) — Сабмишн, 3-й раунд.

Минимальный вес: Жозефина Линдгрен Кнутссон (Швеция) победила Джулию Поластри (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).