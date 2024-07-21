UFC on ESPN 60: Раджабов проиграл Огдену и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 60, в главном бою которого Вирна Яндироба (21-3) победила Аманду Лемос (14-4) сабмишном во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Минимальный вес: Вирна Яндироба (Бразилия) победила Аманду Лемос (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Стив Гарсия (США) победил Чхве Сын-у (Южная Корея) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Курт Холобо (США) победил Кайнана Крусшевски (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Бруну Силва (Бразилия) победил Коди Дердена (США) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Чхве Ту-хо (Южная Корея) победил Билла Алджио (США) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Хайдер Амиль (США) победил Ли Чен-ена (Южная Корея) — TKO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Наилегчайший вес: Коди Гибсон (США) победил Брайана Келлехера (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Миранда Маверик (США) победила Дионисиу Барбозу (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Трей Огден (США) победил Лоика Раджабова (Таджикистан) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Наилегчайший вес: Луана Каролина (Бразилия) победила Люси Пудилову (Чехия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Тяжелый вес: Том Питерсен (США) победил Мохаммеда Усмана (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).