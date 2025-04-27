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Сегодня, 00:10

UFC on ESPN 66 Гэрри — Пратес: трансляция боев турнира

Турнир UFC on ESPN 66 пройдет в Канзас-Сити в ночь на 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Центр» в Канзас-Сити (штат Миссури, США) в ночь на 27 апреля. Начнется шоу с предварительного карда в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

Возглавит вечер бой в полусреднем весе между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом. Также в октагон выйдет россиянин Икрам Алискеров против бразильца Андре Муниза, а российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов — против Мишела Перейры из Бразилии.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте. В полном объеме вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 4.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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