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Сегодня, 11:30

UFC Аллен — Кертис: где смотреть бои турнира в прямом эфире

UFC on Vegas 90 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Брендан Аллен.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC on Vegas 90 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США), в ночь на 7 апреля. В главном бою вечера американцы Брендан Аллен и Крис Кертис проведут поединок в среднем весе. Турнир начнется с прелимов в 22.00 по московскому времени, а основный кард стартует в 01.00 мск.

В прямом эфире UFC on Vegas 90 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Также следить за поединками можно на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass по платной подписке. Федеральный канал «Матч ТВ» бесплатно покажет только основной кард.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Брендан Аллен
Крис Кертис
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC Аллен — Кертис: кард турнира и расписание боев