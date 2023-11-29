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Сегодня, 09:52

UFC планирует провести бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена в феврале 2024 года

Давид Хачатрян
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) подерется с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4) 10 февраля 2024 года на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Лас-Вегасе, США.

Об этом стало известно из Full Send Podcast, на котором Дана Уайт засветил доску с боями, над которыми работают матчмейкеры.

Нурмагомедов должен был подраться с Сэндхэгеном в турнире UFC on ESPN 50, но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга.

Поединок должен был состояться 5 августа в Нэшвилле (США).

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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