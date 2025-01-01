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Сегодня, 18:19

UFC показал форму Царукяна перед реваншем с Махачевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба UFC Eurasia опубликовала фото российского бойца Армана Царукяна перед реваншем с соотечественником Исламом Махачевым.

Бой Царукяна и Махачева возглавит турнир UFC 311, который состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января.

Бойцы проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся в турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.

Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

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