UFC проведет турнир в Баку 21 июня

UFC объявил о проведении дебютного турнира в Азербайджане. Вечер единоборств пройдет в Баку 21 июня.

Азербайджан станет 31-й страной, которая примет турнир UFC.

«Азербайджан и город Баку имеют невероятный опыт проведения глобальных спортивных мероприятий, — цитирует ТАСС главу лиги Дану Уайта. — У нас так много выдающихся бойцов из этого региона, что Баку стал естественным выбором для следующего этапа развития. Я рад представить дебютный турнир 21 июня».

В Баку пройдет турнир UFC Fight Night 258.