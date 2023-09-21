Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

UFC, Физиев — Гамрот: кард турнира — главные бои вечера и время начала

UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 24 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир серии UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на воскресенье, 24 сентября. Бои пройдут в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex». Главным событием вечера будет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом. В соглавном событии сойдутся бойцы полулегкого веса Брайс Митчелл и Дэн Иге.

Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 2:00 (мск).

Главный кард турнира UFC Fight Night 228:

Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот;

Брайс Митчелл — Дэн Иге;

Марина Родригес — Мишель Уотерсон;

Брайан Баттл — Эй Джей Флетчер;

Рикардо Рамос — Чарльз Журден.

Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 228 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чейл Соннен: «Джонс и Миочич согласились с тем, что Павлович будет страховать их бой»

UFC, Физиев — Гамрот: время начала и трансляция турнира