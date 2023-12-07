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Сегодня, 12:07

UFC разрабатывает бой Гилберта Бернса и Джека Делла Маддалены на UFC 299

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) следующий поединок проведет против 11-го номера рейтинга Джека Делла Маддалены (16-2) 9 марта на UFC 299. Об этом сообщил австралийский инсайдер Benny P в соцсети X.

Бернс в прошлом бою проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Маддалена прошлый бой выиграл у Кевина Холланда (25-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

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