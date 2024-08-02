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Сегодня, 22:00

UFC Сэндхаген — Нурмагомедов и бой Шары Буллета: время начала трансляции и кард турнира

Турнир UFC on ABC 7 состоится в ОАЭ 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 состоится в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в легчайшей весовой категории против американца Кори Сэндхагена. Также в основном карде в октагон выйдет Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, и поляк Михал Олексейчук.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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Умар Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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