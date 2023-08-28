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Сегодня, 08:36

UFC снимает документальный фильм о Хабибе Нурмагомедове

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) во время общения с главой лиги Даной Уайтом в соцсетях подтвердил, что принимает участие в съемках документального фильма о себе.

Нурмагомедов: «Сейчас я работаю с вашими людьми, вы прислали сюда около 25 камер для съемок документального фильма».

Уайт: «Так мы делаем это?!»

Нурмагомедов: «Да, я работаю над этим последние пять дней. Очень занят. Даже сейчас все эти люди ждут меня».

Уайт: «Ты в деле?»

Нурмагомедов: «Да».

Уайт: «Вы услышали это здесь первыми, дамы и господа. Мы снимаем документальный фильм о Хабибе».

Нурмагомедов: «Да, я думаю, что этот год будет очень насыщенным, а в следующем году, примерно летом, выйдет один из лучших документальных фильмов».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
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