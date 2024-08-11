На телеканале «Матч Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass началась трансляция турнира UFC on ESPN 61. Вечер ММА проходит на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера запланирован бой-реванш Сергея Спивака и Марчина Тыбуры. Ранее бойцы выходили в октагон в 2020 году, тогда победу одержал поляк. В соглавном бою сойдутся Яна Сантос (в девичестве Куницкая) и Челси Чендлер.

Трансляцию основного карда UFC on ESPN 61 бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 02.00 по московскому времени.

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