Турнир по ММА UFC on Apex 61 пройдет в ночь с 10 на 11 августа. Вечер ММА состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном бою ивента молдаванин Сергей Спивак проведет бой-реванш против польского бойца Марчина Тыбуры. Первый поединок соперников состоялся четыре года назад. Тогда победу одержал Тыбура.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC on Apex 61 в Лас-Вегасе. Трансляция турнира в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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