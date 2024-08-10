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Сегодня, 12:45

UFC Тыбура — Спивак: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир по ММА UFC on Apex 61 пройдет в ЛАс-Вегасе 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Спивак.
Фото Соцсети
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Турнир по ММА UFC on Apex 61 пройдет в ночь с 10 на 11 августа. Вечер ММА состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном бою ивента молдаванин Сергей Спивак проведет бой-реванш против польского бойца Марчина Тыбуры. Первый поединок соперников состоялся четыре года назад. Тогда победу одержал Тыбура.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC on Apex 61 в Лас-Вегасе. Трансляция турнира в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Марчин Тыбура
Сергей Спивак
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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