Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за UFC on ABC 6 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также смотреть бой можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Основной кард UFC on ABC 6

Икрам Алискеров ( ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия)

ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия) Сергей Павлович (Россия) vs Александр Волков (Россия)

Джонни Уокер (Бразилия) vs Волкан Оздемир (Швейцария)

Дэниел Родригез (США) vs Келвин Гастелум (США)

Жоилтон Люттербах (Германия) vs Шарабутдин Магомедов (Россия)

Мелсик Багдасарян (Армения) vs Мухаммад Наимов (Таджикистан)

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

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