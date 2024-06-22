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Сегодня, 19:00

UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир UFC on ABC 6 22 июня в Эр-Рияде начнется в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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На канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass началась видеотрансляция турнира UFC on ABC 6. Вечер смешанных единоборств проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории комплекса «Кингдом Арена».

На сайте «СЭ» также началась текстовая онлайн-трансляция турнира UFC on ABC 6 с главным поединком Роберт Уиттакер (25-7, Австралия) — Икрам Алискеров (15-1, Россия).

В предварительном карде пройдут шесть поединков. Основной с пятью боями стартует в 22.00 мск. В соглавном противостоянии подерутся российские тяжеловесы Александр Волков (37-10) и Сергей Павлович (18-2).

В основном карде другой россиянин Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) проведет поединок с бразильцем Антонио Троколи (12-3).

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».

Александр Волков (единоборства)
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Сергей Павлович
UFC
ММА
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