UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: полный кард боев турнира

Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии вечера российский боец Икрам Алискеров проведет поединок против австралийца Роберта Уиттакера. Планировалось, что вместо россиянина выступит непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев, но он снялся из-за пищевого отравления. В со-главном поединке октагон разделят россияне Сергей Павлович и Александр Волков. Также в главном карде состоится бой Шарабутдина Магомедова из России и немецкого бойца Жоилтона Люттербаха.

Основной кард UFC on ABC 6

Хамзат Чимаев (ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия)

Сергей Павлович (Россия) vs Александр Волков (Россия)

Джонни Уокер (Бразилия) vs Волкан Оздемир (Швейцария)

Дэниел Родригез (США) vs Келвин Гастелум (США)

Жоилтон Люттербах (Германия) vs Шарабутдин Магомедов (Россия)

Мелсик Багдасарян (Армения) vs Мухаммад Наимов (Таджикистан)

Прелимы

Брендсон Рибейро (Бразилия) vs Магомед Гаджиясулов (Бахрейн)

Монтел Джексон (США) vs Фарид Башарат (Афганистан)

Денис Тюлюлин (Россия) vs Абу Азайтар (Марокко)

Ринат Фахретдинов (Россия) vs Николас Далби (Дания)

Джаред Гордон (США) vs Насрат Хакпараст (Марокко)

Муин Гафуров (Таджикистан) vs Кунг Хо Канг (Республика Корея)

Чан Хо Ли (Республика Корея) vs Сяо Лон (Китай)

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