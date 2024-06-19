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Сегодня, 18:00

UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: полный кард боев турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии вечера российский боец Икрам Алискеров проведет поединок против австралийца Роберта Уиттакера. Планировалось, что вместо россиянина выступит непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев, но он снялся из-за пищевого отравления. В со-главном поединке октагон разделят россияне Сергей Павлович и Александр Волков. Также в главном карде состоится бой Шарабутдина Магомедова из России и немецкого бойца Жоилтона Люттербаха.

Основной кард UFC on ABC 6

  • Хамзат Чимаев (ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия)
  • Сергей Павлович (Россия) vs Александр Волков (Россия)
  • Джонни Уокер (Бразилия) vs Волкан Оздемир (Швейцария)
  • Дэниел Родригез (США) vs Келвин Гастелум (США)
  • Жоилтон Люттербах (Германия) vs Шарабутдин Магомедов (Россия)
  • Мелсик Багдасарян (Армения) vs Мухаммад Наимов (Таджикистан)

Прелимы

  • Брендсон Рибейро (Бразилия) vs Магомед Гаджиясулов (Бахрейн)
  • Монтел Джексон (США) vs Фарид Башарат (Афганистан)
  • Денис Тюлюлин (Россия) vs Абу Азайтар (Марокко)
  • Ринат Фахретдинов (Россия) vs Николас Далби (Дания)
  • Джаред Гордон (США) vs Насрат Хакпараст (Марокко)
  • Муин Гафуров (Таджикистан) vs Кунг Хо Канг (Республика Корея)
  • Чан Хо Ли (Республика Корея) vs Сяо Лон (Китай)

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Сергей Павлович
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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