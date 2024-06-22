Сегодня, 11:00
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня пройдет турнир UFC on ABC 6 на территории «Кингдом Арена». В главном событии вечера смешанных единоборств австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым.
Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 22.00 мск. В соглавном событии вечера ММА подерутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. В общей сложности 22 июня в Саудовской Аравии выступят шесть бойцов из России.
«СЭ» ниже публикует расписание и результаты поединков UFC on ABC 6. Время начала боев — московское.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боев UFC on ABC 6 Алискеров — Уиттакер, Волков — Павлович, Шара Буллет — Троколи и других.
Весь турнир в Эр-Рияде покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда UFC on ABC 6 можно будет посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ».
Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».