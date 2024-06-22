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Сегодня, 11:00

UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: расписание и результаты боев турнира в Саудовской Аравии

Бой UFC on ABC 6 Уиттакер — Алискеров пройдет в ночь на 23 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото UFC Russia, Telegram
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня пройдет турнир UFC on ABC 6 на территории «Кингдом Арена». В главном событии вечера смешанных единоборств австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым.

Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 22.00 мск. В соглавном событии вечера ММА подерутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. В общей сложности 22 июня в Саудовской Аравии выступят шесть бойцов из России.

«СЭ» ниже публикует расписание и результаты поединков UFC on ABC 6. Время начала боев — московское.

Расписание и результаты боев турнира UFC on ABC 6 22 июня

Предварительный кард

Главный кард

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боев UFC on ABC 6 Алискеров — Уиттакер, Волков — Павлович, Шара Буллет — Троколи и других.

Весь турнир в Эр-Рияде покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда UFC on ABC 6 можно будет посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ».

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».

Александр Волков (единоборства)
Икрам Алискеров
Сергей Павлович
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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