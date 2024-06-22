На турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арена» начались бои основного карда. Зрители увидят пять поединков, включая главное противостояние вечера ММА Икрам Алискеров (Россия, 15-1) — Роберт Уиттакер (Австралия, 25-7).

Смотреть прямую трансляцию боев главного карда UFC on ABC 6 можно бесплатно в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединки в Саудовской Аравии также показывают по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера смешанных единоборств UFC on ABC 6.

В главном карде вечера ММА россиянин Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) подерется с бразильцем Антонио Троколи (12-3), российские тяжеловесы Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10) разделят октагон в соглавном поединке и другие противостояния.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6, прогнозами на поединки и статистикой бойцов можно по ссылке на материал «СЭ».