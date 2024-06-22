Турнир UFC с боем Уиттакер — Алискеров покажут на «Матч ТВ»

Турнир UFC on ABC 6 состоится сегодня, 22 июня, на территории комплекса «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер ММА начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боев UFC on ABC 6 можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда турнира в Саудовской Аравии покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых захватывающих и интересных событий турнира в Эр-Рияде.

В главном событии турнира UFC on ABC 6 в октагоне сойдутся представители среднего веса — австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Икрам Алискеров. В соглавном противостоянии подерутся российские тяжеловесы Александр Волков и Сергей Павлович.

Больше информации о турнире UFC on ABC 6 со статистикой бойцов и прогнозами на поединки доступно по ссылке на материал «СЭ».