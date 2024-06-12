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Сегодня, 05:14

Хельвани: «UFC вновь ищет замену бою Конора и Чендлера»

Давид Хачатрян
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Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC вновь начала рассылать бойцам предложения выступить в главном событии UFC 303, на котором должны подраться экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и шестой номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер (23-8).

«Последние новости о UFC 303: в прошлый вторник все волнения вокруг главного боя турнира UFC 303, казалось, улеглись, – написал Хельвани в соцсети X. – К среде не было никаких сообщений о замене. Казалось, что все идет по плану. В конце недели Чендлер дал интервью, в котором сказал, что все в порядке. В субботу UFC снова рекламировал бой в телепередаче ABC.

Однако сегодня утром из нескольких источников стало известно, что предложения о замене и/или новом бое снова рассылаются на 29 июня. Похоже, что пессимизм по поводу статуса главного боя 303-го турнира вернулся. Кажется, он даже больше, чем в понедельник на прошлой неделе, когда пресс-конференция была отменена в последний момент.

Это страховка? Необходимые меры предосторожности? Режим экстренной замены? Трудно сказать. Все развивается, но мы, кажется, еще не выбрались из сложной ситуации. Мы увидим ещё много нового и, надеюсь, скоро получим окончательный ответ на этот вопрос».

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.

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