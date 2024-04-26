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Сегодня, 23:00

UFC: время начала и где смотреть бои турнира 27 апреля

UFC on ESPN 55 пройдет в ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Матеус Николау.
Матеус Николау.
Фото Global Look Press
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В ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 55. В главном поединке вечера смешанных единоборств на территории спортивного комплекса UFC Apex подерутся представители наилегчайшего веса — бразилец Матеус Николау и американец Алекс Перез. Турнир начнется в 23.00 мск 27 апреля.

Видеотрансляция турнира UFC on ESPN 55 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 02.00 по московскому времени вместе со стартом боев главного карда. На телеканале «Матч Боец» посмотреть поединки можно будет с 23.00 мск.

Весь турнир в прямом эфире и по подписке покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Vegas 91 (альтернативное название турнира). Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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