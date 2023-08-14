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Сегодня, 11:55

UFC выделила миллион долларов на помощь пострадавшим в результате лесных пожаров на Гавайях

Давид Хачатрян
Дана Уайт.
Фото AFP
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что UFC окажет помощь всем тем, кто пострадал в результате страшных лесных пожаров на острове Мауи. Большая часть исторического города Лахайна, который был первой столицей Гавайских островов, сгорела дотла.

«Ужасно видеть, как лесные пожары бушуют на Мауи, разрушая это прекрасное место и удивительных людей, которые называют его своим домом, — сказал Уайт на видео, опубликованном в соцсетях. — Я от всей души сочувствую всем вам, кто понес такие большие потери. Но я хочу, чтобы все вы знали, что вы не одиноки. Жители Гавайев как никто другой воплощают в себе дух воина, и мы поддерживаем вас».

Среди самых известных бойцов UFC экс-чемпион в легком весе Би Джей Пенн (16-14) и экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) являются родом из Гавайи.

Дана Уайт
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