Уиттакер: «Я — лучший средневес в мире»

Экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) признался, что тренируется изо всех сил, чтобы подойти в наилучшей форме к поединку с 12-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Сейчас я тренируюсь с полной самоотдачей, как зверь, — сказал Уиттакер в эфире MMA Arcade. — Я потею, я истекаю кровью, я готовлюсь к этому бою и собираюсь выложиться по полной.

Я не жду, что он устанет или что-то в этом роде. Я ожидаю, что он выйдет на бой агрессивным, будет страшен в борьбе и очень силен. Я просто думаю, что уже участвовал в таких боях. Я знаю, как тренироваться, я хорошо себя чувствую, и я лучший средневес в мире. Моя победа над ним это докажет, и я с нетерпением жду этого боя».

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.