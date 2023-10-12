Роберт Уиттакер: «Волкановски финиширует Махачева»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) поделился ожиданиями от реванша действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) и действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2).

«В первую очередь все хреново для Оливейры, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Он так круто выглядел в своем прошлом поединке, и в самом конце тренировочного лагеря он получает травму. Он был готов. Я полагаю, что у него оставалось всего несколько часов до вылета в Абу-Даби. Он осознавал, что выйти на бой уже с огромной сечкой на лице — это неразумно. Я уверен, что он консультировался со специалистами.

Нужно отдать должное Алексу. Этот парень всегда готов драться! У него просто руки чешутся отомстить Махачеву. И теперь, через 12 дней, у него будет такая возможность. Мне трудно представить, чтобы Волк не был готов к этому бою. Я представляю, как он изо дня в день тренируется под песню из фильма «Рокки». Он должен был готов к этому бою. Он не рискнул бы выйти на коротком уведомлении, если бы не был готов.

Готов ли он на 100 процентов? Слушай, у меня два варианта: либо он изначально готовился на случай, что кто-то сольется, либо он согласился на бой, чтобы заработать кучу денег. Он и Махачев чемпионы, поэтому они поделят между собой долю с продаж платных трансляций. Да и UFC хочет сохранить кард. На мой взгляд, Волк более интересный соперник, чем Оливейра, несмотря на то, что я люблю бои Оливейры.

Волк ничего не теряет. Он не ставит на кон титул, он заработает деньги и может побить Махачева. Ему нечего терять. Мне интересен этот бой, потому что я хочу посмотреть, чем он будет отличаться от первого боя. Учитывая, что Волк ничего не теряет, а только приобретает, он может выступить лучше, чем в первом поединке, потому что на него больше не давят.

И это проблема для Махачева, потому что я смотрю на их первый бой и думаю, что он предпримет для победы в реванше? Что он сделает, чтобы победить Волка уверенно? Волк понял, что он может уронить Махачева, и он наверняка выйдет на поиски нокаута. Я допускаю, что Волк сможет контролировать ход боя и избивать Махачева. Давайте на чистоту, Махачев не погружал Волка в глубокие воды. Этого не было. Я реально допускаю, что Волк финиширует Махачева".

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.