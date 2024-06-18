Роберт Уиттакер: «Желаю Чимаеву скорейшего выздоровления»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) не расстроен, что ему не удастся подраться с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«У меня нет горького привкуса. Я искренне сочувствую ему и желаю скорейшего выздоровления. В конце концов, мы занимаемся развлекательным видом спорта. Мы соперники, мы видим друг друга в качестве противников во время боя, но за пределами октагона, когда бой заканчивается, мы просто люди. И я желаю ему скорейшего выздоровления.

Было бы гораздо хуже, если бы я проделал всю эту работу, прошел весь этот путь, а бой так и не состоялся. Это был бы кошмар. За то, что бой все-таки состоялся, я очень благодарен всем, кто участвовал в этом", — сказал Уиттакер MMA Junkie.

Уиттакер и Икрам Алискеров (15-1) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.