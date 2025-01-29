Уиттакер: «Я прогнозирую победу Пейджа решением судей»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер прокомментировал предстоящий поединок между Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет) и Майклом Пейджем.

«Я ставлю на Пейджа. У него динамичный стиль, хотя он не всегда может навязать сопернику свою манеру боя. Шаре выдают очень удобных и подходящих оппонентов, его сводят только с ударниками. Пейдж даст ему пространство для маневра. Думаю, этот бой привлечет к UFC много внимания и прибавит промоушену фанатов. Я прогнозирую победу Пейджа решением судей. Хотя если у Шары получится применить силу своих ударов, то он сможет склонить результат в свою пользу. И мне не нравится, что Пейдж поднимается в средний вес, хотя и не планирует здесь задерживаться. Нельзя поступать так со своим телом. Но в стойке разница в габаритах и весе играет менее значительную роль», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Магомедов (15-0) и Пейдж (22-3) сразятся в турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).