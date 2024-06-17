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Сегодня, 13:46

Уиттакер: «Я благодарен Алискерову, что он принял бой на коротком уведомлении»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) признался, что он счастлив провести бой с Икрамом Алискеровым. Россиянин заменил травмированного Хамзата Чимаева на UFC on ABC.

«Чимаев — очень необычный боец, он дерется по-своему. Поэтому я подготовил план, над которым работал несколько месяцев. Однако Икрам представляет другую опасность. Я никогда не слышал о нем и не видел его боев раньше, поэтому иногда приходится просто принимать ситуацию такой, какая она есть. И да, я абсолютно уверен в своих навыках и способностях.

Я благодарен не только своей команде и UFC, но и самому Икраму за то, что этот бой состоится. Как я уже говорил, я проделал огромный путь, чтобы дойти до этого боя, и не драться было бы ужасно. Поэтому то, что я могу выйти в октагон и продолжать выступать, зарабатывать на жизнь и обеспечивать свою семью, — это настоящее счастье.

Это то, чем я зарабатываю на жизнь. И в этом есть свой плюс. Я занимаюсь тем, что у меня хорошо получается, и зарабатываю за это хорошие деньги. Я могу обеспечить свою семью, и это здорово. Это то, для чего я был рожден, и я буду продолжать этим заниматься. Нужно победить, а потом уже можно подумать обо всем остальном. Так я подхожу ко всему: даже к бою с Чимаевым — для меня главное было выиграть . Победа открывает новые возможности, неважно, как ты одержал победу, неважно, кого победил, она открывает для тебя новые двери, таковы правила игры», — сказал Уиттакер в интервью New York Post Sports.

Уиттакер и Икрам Алискеров (15-1) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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