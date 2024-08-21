Уиттакер: «Чтобы победить дю Плесси, ты должен быть готов умереть»

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) прокомментировал поединок между чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2) и экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4).

«Адесанья был в потрясающей форме, одной из лучших в карьере, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Но Дрикус, чувак, он жесткий. Он такой неловкий, но, как бы то ни было, он справляется со своей работой. Он бросается на тебя с кулаками, будто ты у него что-то украл. И это работает! Я без понятия, как его еще охарактеризовать. Он идеально бы вписался в драку в любом пабе Сиднея.

Я думаю, что он делал ставку на борьбу и не думал, что у Адесаньи такая хорошая защита от тейкдаунов. Когда Адесанья встал, Дрикус был потрясен. Он устал. Но этот чувак все время дерется уставшим. Уставший Дрикус и не уставший Дрикус — это один и тот же боец, ничего не меняется. Этот парень настоящий воин. Я знаю об этом не понаслышке, ведь я дрался с ним и он победил меня.

Забавно, но в моменте боя Адесаньи с Дрикусом я увидел похожую ситуацию, которая была во время нашего боя с Дрикусом. Ты видишь все удары Дрикуса, уворачиваешься от них и думаешь, что они слишком медленные. Ты думаешь: «Я вижу все его удары, это слишком просто». И затем он начинает сокращать разрыв чуть больше, начинает рисковать чуть больше, и он достает тебя. Плюс у этого парня есть сила в руках. Благодаря силе в его руках у него появился шанс засабмитить Адесанью.

Я знаю, что нужно для победы над Дрикусом. Ты должен готов умереть, чтобы победить его».

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.