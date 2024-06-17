Роберт Уиттакер: «Я не понимаю, почему Конор продолжает драться»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) может завершить карьеру.

«Проблема в том, что бои проходят редко. Риск получить травму, особенно с учетом интенсивности наших тренировок и уровня подготовки, очень высок. Тот факт, что он участвует в боях всего раз в несколько лет, означает, что травма неизбежна.

Ему не нужно драться. Я не понимаю, зачем он это делает. Он и так чертовски богат. Я считаю, что драки — это игра, в которую нужно вложить все свои силы, внимание и энергию. В этом и заключается суть нашего спорта: он захватывает тебя целиком. И он знает это как никто другой", — сказал Уиттакер в интервью New York Post Sports.

Макгрегор получил травму и не выступит против Майкла Чендлера (23-8) 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.