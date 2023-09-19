Роберт Уиттакер: «Валентина Шевченко победила Грассо»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) считает, что экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) в реванше одолела чемпионку Алексу Грассо (16-3).

«Я думаю, что они начали очень осторожно, очень уважительно относились к силе друг друга, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Я должен сказать, что джеб Шевченко не имеет себе равных, он был на высоте, и она использовала его с первого по пятый раунд. Это было прекрасно. Это был близкий бой, и, честно говоря, любая могла выйти победителем.

Лично я бы, наверное, отдал предпочтение Шевченко. Она выиграла три из пяти раундов, но, тем не менее, не было ничего удивительного в том, что она не победила Грассо, потому что Грассо провела несколько действительно сильных раундов. В одном раунде она отправила Шевченко в нокдаун, а в другом закончила на спине. Она оказывала большое давление, а давление, как мне кажется, в ММА сейчас оценивается очень высоко.

Я не понимаю, как судья отдал пятый раунд Грассо со счетом 10-8. Это просто чудовищно".

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.