Уиттакер: «Я завершу карьеру через 2,5 года»

Третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) рассказал, что покупает землю и недвижимость, чтобы осуществить свои мечты.

«Я думаю, что завершу карьеру примерно в 36 лет, через два с половиной года, – сказал Уиттакер в подкасте Деметриуса Джонсона. — Мне кажется, это хороший возраст, чтобы попробовать себя в чем-то другом.

Я делаю обычные вещи, откладываю больше, чем трачу. Когда могу себе это позволить, покупаю землю и инвестиционную недвижимость. Я стремлюсь осуществить свои мечты».

Уиттакер и Хамзат Чимаев (13-0) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.