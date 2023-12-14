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Сегодня, 10:32

Уланбеков объяснил, почему не дрался в октагоне на протяжении года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе UFC, Тагир Уланбеков объяснил, почему не дрался в октагоне на протяжении года.

«Предложения были. Я должен был подраться в августе, а также в феврале-марте. Сначала у меня были проблемы со здоровьем, и нужно было срочно провести операцию. Затем мне предложили бой на август. Я его принял, готовился, но когда приехал в Америку, потренировался там неделю и потом три недели боролся с инфекцией. У меня воспалился гайморит в тяжелой форме. У меня поднималась температура, и я не мог даже выйти из дома. Месяц я просидел на антибиотиках и еле в себя пришел», — приводит слова Уланбекова MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок 32-летний Уланбеков провел в ноябре 2022 года, победив удушением гильотиной в первом раунде американца Нейта Мэннеса. Всего на его счету три победы в четырех поединках в октагоне. Россиянин занимает 12-е место в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего веса UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ulanbekov-v-avguste-prosidel-na-antibiotikakh-i-ele-v-sebya-prishel-315157/
Тагир Уланбеков
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