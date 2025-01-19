Уланбеков: «Эй, Пантойжа, я иду за моим поясом»

Российский боец Тагир Уланбеков прокомментировал победу в поединке UFC 311 против американца Клейтона Карпентера.

«Ну что сказать... спасибо всем, кто пришел поддержать меня, моей команде. Я прошел через очень тяжелый труд, Хабиб нас очень сильно гонял, я очень рад выиграть. Если и есть в этом дивизионе кто может выиграть у чемпиона, это я. Если UFC даст мне этот шанс, я это покажу. Вы хотите проверить, давайте сделаем это! Я готов. Эй, Пантожа, я иду за моим поясом. Все мои победы я посвящаю моему тренеру, легендарному человеку Абдулманапу Магомедовичу», — сказал Уланбеков после поединка.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Уланбекова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

33-летний Уланбеков одержал 16 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. У 28-летнего американца девять боев и первое поражение.