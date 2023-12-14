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Сегодня, 20:24

Уланбеков рассказал, что мешает эффективно готовиться к боям в Дагестане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Одноклубник Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков рассказал, почему считает необходимым часть подготовки к боям проводить в США.

«Я сторонник того, что выезд в Америку необходим, потому что там ты изолируешься перед боем от всех внешних факторов. Когда ты дома, тебя могут куда-то позвать друзья и родственники. Часто зовут на свадьбы и какие-то мероприятия. Если ты отказываешься, они обижаются, а если соглашаешься, это влияет на тренировки. Например, посидел где-то допоздна, утром не выспался, и тренировка плохо пройдет. Для этого нужно выезжать в Америку за полтора-два месяца до боя», — приводит слова Уланбекова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 17 декабря в предварительном карде турнира UFC 296 в Лас-Вегасе Уланбеков проведет первый поединок в этом году с американцем Коди Дарденом. Всего на его счету три победы в четырех поединках в октагоне.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Тагир Уланбеков
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