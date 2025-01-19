Уланбеков выложил фото с Абдулманапом Нурмагомедовым: «Навсегда в моем сердце»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков (16-2) после победы над американцем Клейтоном Карпентером (8-1) на турнире UFC 311 в соцсетях опубликовал фото с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Навсегда в моем сердце. Человек, который стал причиной моего успеха и моих братьев», — написал Уланбеков про тренера, который скончался в 2020 году.

В главном бою UFC 311 за титул чемпиона в легком весе россиянин Ислам Махачев (27-1) победил бразильца Ренато Мойкано (20-6-1). В соглавном событии турнира Умар Нурмагомедов (18-1) проиграл Мерабу Двалишвили (19-4).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.