Тагир Уланбеков — о поединке Нурмагомедова и Сэндхагена: «Умар другого уровня боец»

13-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков (15-2) считает, что 10-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) сильнее второго номера рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхагена (17-4).

«Бороть Умара он точно не сможет, потому что у Умара совершенно другого уровня борьба. Наверное, [Сэндхаген] подтянул защиту, начал лучше бороться, но Умар другого уровня боец и борец. Сильная сторона Умара – это борьба, и Кори будет тяжело противостоять Умару в борьбе.

В ударной технике шансы 50 на 50. Любой может шальной удар пропустить. Лучше использовать свои сильные стороны», – сказал Уланбеков «СЭ».

Нурмагомедов подерется против Сэндхэгена 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.