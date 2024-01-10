Умар Нурмагомедов готов вернуться в октагон в ближайшие два месяца

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что может провести бой в феврале или марте, но никто из бойцов не хочет с ним драться.

«Меня часто обвиняют в длительных перерывах между боями, но это не всегда зависит от меня. Я готов драться 17 февраля или 9 марта, но ни один боец в моем дивизионе не хочет драться со мной», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа 2023-го на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.