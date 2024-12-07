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Сегодня, 03:25

Умар Нурмагомедов и Двалишвили устроили перепалку перед пресс-конференцией

Евгений Козинов
Корреспондент
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Скриншот видео, X (Twitter)
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Российский боец Умар Нурмагомедов устроил словесную перепалку с грузином Мерабом Двалишвили на пресс-конференции по поводу их боя на турнире UFC 311.

— Я буду в Вегасе, позвонишь мне в любое время, — сказал Умар.

— Иди сюда, я уже здесь.

— Здесь много охраны. Позвони мне, а там посмотрим.

— Хорошо, позвоню.

Позже бойцы встретились лицом к лицу на битве взглядов, которая обошлась без инцидентов.

Бой за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили станет соглавным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет 18 января.

Всего на счету 28-летнего Умара 18 побед в 18 боях за карьеру. Рекорд 33-летнего Мераба в ММА — 18-4.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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